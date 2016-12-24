В Мордовии антимонопольная служба усмотрела нарушение закона в рекламе услуг по банкротству граждан

Управление Федеральной антимонопольной службы по РМ выявило, что в Саранске на бланке для показаний индивидуальных приборов учета размещено рекламное объявление с предложением банкротства граждан и официального списания всех долгов с гарантией в договоре.

В ведомстве отмечают, что в рекламе предлагаемые услуги по банкротству граждан позиционируются как беспроблемное, безусловное и гарантированное освобождение от любых долгов без каких-либо негативных последствий, что не соответствует действительности.

Реклама создает впечатление о возможности списания долгов посредством получения соответствующих услуг. Однако это не соответствует действительности, поскольку решение о признании гражданина банкротом выносит арбитражный суд.

Также реклама умолчала об ограничениях и последствиях введения процедуры банкротства и признания гражданина банкротом, что вводит в заблуждение потребителей рекламы.

По данному факту региональное антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе.