18-летний парень из Нижнего Новгорода выслушал приговор суда за участие в мошеннических акциях с ущербом в миллион рублей

В столице республики суд огласил приговор 18-летнему жителю Нижнего Новгорода за криминальные «визиты» к саранским пенсионеркам. Информацию о его поимке в начале этого года разместил федеральный портал МВД Медиа.

В январе 2024 года в полицию Саранска в один день поступило три сообщения от пожилых женщин, заявивших о хищении у них денежных средств.

Схема мошенничества во всех случаях была однотипной. Жертвам обмана поступал звонок от неизвестного, который рассказывал, что их родственницы стали виновницами дорожных аварий. Чтобы для них все обошлось без неприятных последствий, требовалось передать денежные средства.

Следуя указаниям злоумышленников, потерпевшие приготовили наличность и отдали в общей сложности почти 1 млн рублей молодому человеку, приезжавшему к ним домой. Только после ухода «гонца» заявительницы связались с близкими, которые сообщили, что с ними все в порядке.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению денежных средств причастен 18-летний житель Нижнего Новгорода. Он был задержан, когда вернулся в Саранск для совершения очередного преступления.

Как пояснил молодой человек, объявление о криминальной подработке, как и все его «коллеги», он нашел в интернете. Куратор направлял ему на мобильный телефон информацию о том, в какой регион он должен прибыть, а потом и конкретные адреса, откуда надо забрать денежные средства. С целью конспирации парень всегда носил маску и перчатки.

Получив деньги, посланник телефонных мошенников перечислял часть из них организаторам через банкоматы. При этом, себе в качестве вознаграждения он оставлял по 5-8 процентов от каждой суммы. Преступный заработок он потратил на покупку куртки и наушников.

В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает МВД по РМ, приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.