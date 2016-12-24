В Мордовии налоговый инспектор признан виновным в мошенничестве и разглашении налоговой тайны

Суд в Мордовии огласил приговор 44-летнему старшему государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок УФНС по РМ за мошенничество в крупном размере и разглашение налоговой тайны. Противоправная деятельность сотрудника фискального ведомства была пресечена оперативниками УФСБ по РМ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ совместно с отделом собственной безопасности регионального УФНС было установлено, что обвиняемый от своего имении и от имени супруги предоставил в налоговый орган фиктивные документы о купле-продаже своего дома.

По данным следствия, в декабре 2019 года фигурант дела с целью получения налогового вычета заключил фиктивный договор купли-продажи своего дома с двоюродным братом. Так, сначала он продал свой дом за 4 млн рублей, а спустя несколько недель, вновь приобрел его за эту же сумму.

Затем в течение 2021 и 2022 годов он предоставлял декларации вместе с другими документами в налоговый орган для получения налогового вычета. Налоговые декларации составлялись налоговым инспектором от своего имени и от лица супруги. В результате им незаконно было получено более 300 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела также установлено, что инспектор незаконно перенес на свой персональный компьютер служебную информацию о деятельности коммерческой организации, составляющую налоговую тайну. Кроме этого выяснилось, что мужчина незаконно использовал информационные ресурсы налоговой службы и по просьбе знакомого предоставлял служебную информацию о третьих лицах, составляющую налоговую тайну.

На основании собранных УФСБ материалов следователями расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и двум эпизодам ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение налоговой тайны).

Суд признал налогового инспектора виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года с удержанием из заработной платы 10 % в доход государству. Приговор в законную силу не вступил.