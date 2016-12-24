В музее им. И.Д. Воронина сплели еще одну 30-метровую маскировочную сеть для бойцов СВО

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Сотрудники Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина сплели еще одну 30-метровую маскировочную сеть для отправки в зону СВО. В ее изготовлении также принимали участие гости Международной акции «Ночь музеев».
Краеведческий музей - одна из площадок региона, где все желающие могут принять участие в плетении маскировочных сетей, в сборе гуманитарных грузов, а также узнать больше о событиях специальной военной операции на экспозиции проектов «Солдат войны не выбирает» и «Мужество закаляется в огне».
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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