В музее им. И.Д. Воронина сплели еще одну 30-метровую маскировочную сеть для бойцов СВО

Сотрудники Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина сплели еще одну 30-метровую маскировочную сеть для отправки в зону СВО. В ее изготовлении также принимали участие гости Международной акции «Ночь музеев».



Краеведческий музей - одна из площадок региона, где все желающие могут принять участие в плетении маскировочных сетей, в сборе гуманитарных грузов, а также узнать больше о событиях специальной военной операции на экспозиции проектов «Солдат войны не выбирает» и «Мужество закаляется в огне».