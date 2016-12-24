В Саранске полицейские и общественные активисты закрасили на стенах зданий надписи с рекламой запрещенных веществ

В Мордовии с 26 мая проводится Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, который направлен на привлечение внимания общества к проблемам наркомании.

В этом году он начался с профилактической акции «Чистый город! Здоровый город!», организованной управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ и Администрацией Саранска. Рейд по закрашиванию надписей с рекламой запрещенных веществ поддержали представители Мордовской региональной общественной организации «Отряд правопорядка», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района, региональных реабилитационных центров.

По информации МВД по РМ, в рамках акции полицейские и общественники обнаружили и закрасили более 30 объявлений со ссылками на пронаркотический контент в интернете. Особое внимание активисты обратили на здания у детских садов, школ, мест массового пребывания граждан.

«Такие рейды проводятся для того, чтобы уберечь население республики, в первую очередь детей и молодежь, от употребления и распространения наркотических средств. Поэтому работа по борьбе с пронаркотической рекламой будет продолжена», - отметил член Общественного совета при МВД по РМ Сергей Киушкин.