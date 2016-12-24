В Мордовии руководство и ветераны УФСБ приняли участие в торжественном мероприятии по случаю Дня пограничника

28 мая в Ялгинской общеобразовательной школе прошло мероприятие, посвященное 106-годовщине образования Пограничных войск России. В торжественной встрече приняли участие начальник УФСБ России по Республике Мордовия генерал-майор Дмитрий Лукьянов, начальник Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области генерал-лейтенант Иван Краснощеков, глава городского округа Саранск Игорь Асабин, ветераны службы, учащиеся классов «Юные друзья пограничников», педагоги и родители детей.

Кадеты торжественно занесли государственный флаг РФ, знамя Пограничных войск, провели боевой расчет и строевой смотр отряда. Начальник УФСБ Дмитрий Лукьянов поздравил присутствующих с праздником, пожелал ребятам успехов в учебе, а также выразил надежду на их верный выбор будущей профессии.

Руководитель Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области Иван Краснощеков высказал слова благодарности в адрес всех, кто принимал участие в открытии патриотических классов, отметив, что гордится их созданием на своей малой Родине.

В завершении мероприятия память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания.