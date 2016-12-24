Мордовский университет запустил новое шоу, в котором иностранные студенты знакомятся с русской культурой

27 мая Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева выпустил первый эпизод шоу «Как дела балалайка». В нем иностранные студенты из Иордании угадывали блюда русской кухни, сопоставляли фото исполнителей с их песнями и угадывали известных личностей Мордовии.

За каждый правильный ответ ребята получали баллы. В следующих выпусках испытания пройдут студенты из Индии и африканских стран, и уже тогда выяснится, кто лучше из студентов знает Россию и Мордовию.