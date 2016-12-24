Пассажир из Нижнего Новгорода добыл в Мордовии деньги с помощью ножовки по металлу

По информации МВД по РМ, в Рузаевке 37-летняя местная жительница сообщила в полицию о хищении у нее велосипеда из подъезда жилого дома по улице Ленина. При этом, был перепилен удерживающий его трос.

В ходе выезда на месте полицейские обнаружили перчатки, металлические пилки и трос замка. Был установлен магазин, где злоумышленник приобрел инструмент. При просмотре записи с камер видеонаблюдения стало известно, что причастный к краже мужчина сдал велосипед в ломбард за 7 тысяч рублей.

Вскоре оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале, откуда он планировал уехать домой. Им оказался 39-летний житель Нижнего Новгорода.

По словам мужчины, по пути следования из Самары в Нижний Новгород за дебош он был снят с поезда в Рузаевке. Каких-то значительных денежных средств у него было, поэтому незваный гость Мордовии собрался решить эту проблему за счет чужого имущества.

Зайдя в один из подъездов многоквартирного дома, он увидел на первом этаже закрепленный тросом велосипед. Злоумышленник направился в магазин, где приобрел два полотна для ножовки по металлу. С помощью них он перерезал трос велосипедного замка, после чего похитил транспортное средство. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 15 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.