В Рузаевке две девушки в суде ответили за воровство товаров с маркетплейса

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В Рузаевском районе две барышни в возрасте 18-и и 19-и лет заимели судимость по уголовной статье о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. Девушки работали в пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов и похищали заказанные вещи.
В ходе расследования было установлено, что работницы регулярно сами заказывали на маркетплейсе товары с доставкой в свой пункт выдачи. При приемке они просто не сканировали штрих-код со своих посылок, а убирали их в сторону, после чего уносили вещи домой. Все украденные товары они регистрировали, как утерянные.
По информации МВД по РМ, подруги брали себе одежду, обувь, комплекты постельного белья, аксессуары и косметику, товары для животных и т.д. В период с февраля по июль 2023 года девушки сделали более 60 «пропавших» заказов на общую около 75,5 тысяч рублей.
В июле прошлого года их работодатель при просмотре документации обратил внимание на регулярное исчезновение заказанных вещей. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он и выявил воровство работниц рузаевского пункта выдачи. Последовало заявление в полицию.
Вину в содеянном девушки признали, ущерб возместили в полном объеме. Как сообщает прокуратура РМ, они были осуждены к обязательным работам на 200 часов каждая.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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