24-летний парень из Зубово-Полянского района получил 6 лет за ножевую атаку на незнакомца

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В Мордовии суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю Зубово-Полянского района за покушение на убийство.
В ходе следствия было установлено, что ночью 8 ноября 2023 года на улице в поселке Потьма в ходе выяснения отношений и последовавшего затем словесного конфликта обвиняемый нанес ранее незнакомому 25-летнему местному жителю не менее 9 ударов ножом по различным частям тела.
Знакомые потерпевшего молодого человека остановили эту расправу, после чего вызвали скорую помощь пострадавшему.
По информации Следственного комитета по РМ, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы жертве нападения были причинены телесные повреждения, квалифицированные как повлекшие тяжкий вред здоровью.
По приговору суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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