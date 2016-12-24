24-летний парень из Зубово-Полянского района получил 6 лет за ножевую атаку на незнакомца

Репортер

В Мордовии суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю Зубово-Полянского района за покушение на убийство.

В ходе следствия было установлено, что ночью 8 ноября 2023 года на улице в поселке Потьма в ходе выяснения отношений и последовавшего затем словесного конфликта обвиняемый нанес ранее незнакомому 25-летнему местному жителю не менее 9 ударов ножом по различным частям тела.

Знакомые потерпевшего молодого человека остановили эту расправу, после чего вызвали скорую помощь пострадавшему.

По информации Следственного комитета по РМ, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы жертве нападения были причинены телесные повреждения, квалифицированные как повлекшие тяжкий вред здоровью.

По приговору суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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