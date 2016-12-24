Глава Мордовии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России на Кубе Виктором Коронелли

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24 мая в рамках визита делегации Мордовии на Кубу состоялась встреча Главы республики Артёма Здунова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Куба Виктором Коронелли. Стороны обсудили промежуточные итоги встреч, которые уже состоялись, а также основные направления и перспективы сотрудничества.
Виктор Коронелли предложил республике включаться в работу Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с основными экспортными позициями предприятий региона. Это предложение Главой Мордовии было поддержано.
Во встрече также приняли участие вице-премьер Наталья Таркаева и член-корреспондент РАН Олег Аполихин.
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