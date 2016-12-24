В Мордовии суд отправил под арест фигуранта дела о мошенничестве с автострахованием на 2,4 миллиона рублей

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В Мордовии по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия, деятельность которого связана с содержанием и уборкой городских территорий. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в сфере страхования.
Противоправная деятельность фигуранта дела и 63-летнего учредителя ООО в апреле этого года была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в 2023 году коммерческой организацией был приобретен в лизинг автомобиль марки «HAVAL Н9», который без заключения договорных и страховых отношений был передан для личного пользования родственнику учредителя ООО – 46-летнему и.о. директора муниципального предприятия.
В январе текущего года тот на указанном автомобиле попал в ДТП. С целью получения компенсации в размере 2,4 млн рублей, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в страховую компанию подложные документы о якобы участии в ДТП владельца фирмы.
По информации МВД по РМ, в ходе следственных действий автомобиль марки «HAVAL Н9» был изъят. Сам и.о. директора свою вину не признает. Расследование уголовного дела продолжается.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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