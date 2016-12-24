Глава Мордовии провел переговоры с руководством Центра генной инженерии и биотехнологии в Гаване

О рабочем визите в Республику Куба Артём Здунов сообщил в телеграм.

«С учетом навязанных России ограничений, продолжаем осваивать внешние рынки. Часть представителей от региона сейчас находится в КНР, а мы совместно с федеральными коллегами работаем в Республике Куба. Нас интересует экспорт оптоволокна, возобновление поставок промышленных вагонов различной модификации, участие наших предприятий в восстановлении нефтехранилищ, обучение кубинских студентов в вузах республики.

Вместе с руководством ГК «Промомед» Петром Белым и Александром Вишневским посетили Центр генной инженерии и биотехнологии в Гаване. Здесь ведутся исследования, разработки и производство инновационных фармацевтических препаратов. Основные направления - лечение онкологических, сердечно-сосудистых и заболеваний репродуктивной системы. Переговоры прошли очень продуктивно. Договорились о сотрудничестве Центра с ГК «Промомед». Следующая встреча планируется в России этим летом».