В Мордовии у экс-начальника отдела закупок коммерческого предприятия арестовано имущество на 22 миллиона рублей

Попавшие под арест земельные участки и автомобиль требуются в целях обеспечения исполнения приговора. По информации Следственного комитета по РМ, 35-летнему бывшему управленцу предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.

По данным следствия, начальник отдела закупок на протяжении полугода, начиная с декабря 2020-го, регулярно получал от представителя другой компании незаконные денежные вознаграждения. «Откаты» передавались от поставщика необходимого оборудования за плодотворное сотрудничество и своевременную оплату.

Всего фигурант получил путем перечислений на банковскую карту более 200 тысяч рублей. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

В ходе обысков по месту жительства и работы обвиняемого были изъяты документы, мобильный телефон, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Как отмечают в Следственном комитете по РМ, в отношении благодарного партнера бывшего начальника отдела закупок уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием.