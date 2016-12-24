В Мордовии у экс-начальника отдела закупок коммерческого предприятия арестовано имущество на 22 миллиона рублей

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Попавшие под арест земельные участки и автомобиль требуются в целях обеспечения исполнения приговора. По информации Следственного комитета по РМ, 35-летнему бывшему управленцу предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.
По данным следствия, начальник отдела закупок на протяжении полугода, начиная с декабря 2020-го, регулярно получал от представителя другой компании незаконные денежные вознаграждения. «Откаты» передавались от поставщика необходимого оборудования за плодотворное сотрудничество и своевременную оплату.
Всего фигурант получил путем перечислений на банковскую карту более 200 тысяч рублей. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды.
В ходе обысков по месту жительства и работы обвиняемого были изъяты документы, мобильный телефон, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Как отмечают в Следственном комитете по РМ, в отношении благодарного партнера бывшего начальника отдела закупок уголовное преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
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