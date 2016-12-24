Темниковскому сельскохозяйственному колледжу депутат Госдумы РФ от Мордовии помог приобрести современное геодезическое оборудование

Коллектив Темниковского сельскохозяйственного колледжа обратился к депутату Госдумы РФ Василию Пискареву с просьбой помочь в приобретении современного оборудования, необходимого для подготовки специалистов.

Колледж вот уже 80 лет готовит специалистов по землеустройству, налогообложению, бухгалтеров и техников-механиков, которые успешно работают в разных уголках России. Образовательное учреждение имеет хорошую материально-техническую базу: компьютеры, современное геодезическое оборудование, специализированное программное обеспечение, учебные тренажеры и т.д. Но не всегда получается закупить аппаратуру в достаточном количестве. Именно поэтому коллектив колледжа обратился к парламентарию с просьбой о помощи.



21 мая по поручению Василия Пискарева колледжу были переданы два электронных теодолита RGK T-20 с оптическим отвесом и два штатива для них. По мнению депутата, комфортные условия для обучения должны быть созданы для студентов по всей стране. Кроме того, качественное образование в сфере подготовки специалистов для реального сектора экономики и современных производств – одна из приоритетных задач народной программы «Единой России».



Коллектив колледжа, преподаватели и студенты, выразили искреннюю благодарность парламентарию за оказанную помощь.