Артём Здунов принял решение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на продолжение ямочного ремонта в Саранске

Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм.

«Работаем над улучшением дорожной инфраструктуры Саранска.

Завершили ямочный ремонт 82 участков дорог - восстановлено почти 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Разметка нанесена на 60 участках улично-дорожной сети города. Определяем подрядчиков для ремонта внутриквартальных дорог, в первую очередь - подъездных путей к социально-значимым объектам.

Принял решение о выделении дополнительных 50 млн рублей на продолжение ямочного ремонта в столице Мордовии. В ближайшее время проведём конкурсные процедуры, чтобы подрядчики вышли на объекты до июня».