Артём Здунов принял решение о выделении дополнительных 50 миллионов рублей на продолжение ямочного ремонта в Саранске

«Мы гордимся нашим земляком»
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Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм.
«Работаем над улучшением дорожной инфраструктуры Саранска.
Завершили ямочный ремонт 82 участков дорог - восстановлено почти 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Разметка нанесена на 60 участках улично-дорожной сети города. Определяем подрядчиков для ремонта внутриквартальных дорог, в первую очередь - подъездных путей к социально-значимым объектам.
Принял решение о выделении дополнительных 50 млн рублей на продолжение ямочного ремонта в столице Мордовии. В ближайшее время проведём конкурсные процедуры, чтобы подрядчики вышли на объекты до июня».
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