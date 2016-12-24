Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Юрий Плющ проведет прием граждан в МВД по Республике Мордовия

Репортер

24 мая главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Юрий Плющ проведет личный прием граждан по вопросам деятельности МВД по Республике Мордовия.

Как сообщается, прием будет проводиться с 15:00 в здании МВД по Республике Мордовия по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.75.

Предварительная запись на прием осуществляется в будние дни с 8-30 до 18-00 (обеденный перерыв с 12-45 до 14-00) по телефонам: 8(8342) 29-83-18, 29-89-75, 29-89-38.

При обращении гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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