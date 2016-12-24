В Мордовии взрывотехники Росгвардии проведут обследование школ и прилегающих к ним территорий перед последним звонком

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24 мая личный состав Управления Росгвардии по Республике Мордовия совместно с коллегами из регионального МВД примут участие в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку.
Специалисты-взрывотехники группы разминирования ОМОН «Аркуда» Росгвардии и сотрудники кинологической службы МВД проведут обследование школ и прилегающих к ним территорий. При этом будут использованы штатные технические средства и служебные собаки.
Экипажи вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии будут приближены к образовательным учреждениям, а в непосредственной близости от них обесечивать охрану общестивенного порядка будут совместные наряды из числа сотрудников Росгвардии и регионального МВД.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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