В Саранске администратор магазина выслушала приговор суда за присвоение 670 тысяч рублей

В столице Мордовии суд вынес обвинительный приговор 41-летней местной жительнице по статье о присвоении крупной суммы денежных средств. Об этом сообщает прокуратура РМ.

В ходе следствия было установлено, что с августа 2021-го по март 2022 года женщина прибыльно потрудилась в должности администратора одного из магазинов по продаже изделий, применяемых в медицинских целях.

При продаже товара покупателям за наличные, она махинировала с проводками денежных средств в компьютерной программе, а полученные деньги присваивала. Таким нехитрым способом она прикарманила более 670 тысяч рублей.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд приговорил экс-администратора магазина к 1 году принудительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Гражданский иск обворованного индивидуального предпринимателя о возмещении имущественного вреда также был удовлетворен.