В Саранске администратор магазина выслушала приговор суда за присвоение 670 тысяч рублей

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В столице Мордовии суд вынес обвинительный приговор 41-летней местной жительнице по статье о присвоении крупной суммы денежных средств. Об этом сообщает прокуратура РМ.
В ходе следствия было установлено, что с августа 2021-го по март 2022 года женщина прибыльно потрудилась в должности администратора одного из магазинов по продаже изделий, применяемых в медицинских целях.
При продаже товара покупателям за наличные, она махинировала с проводками денежных средств в компьютерной программе, а полученные деньги присваивала. Таким нехитрым способом она прикарманила более 670 тысяч рублей.
С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд приговорил экс-администратора магазина к 1 году принудительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.
Гражданский иск обворованного индивидуального предпринимателя о возмещении имущественного вреда также был удовлетворен.
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