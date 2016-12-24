Доброволец СВО из Мордовии читал молитву над каждой испеченной буханкой хлеба для бойцов

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», до спецоперации житель Старошайговского района Александр Швецов служил иереем в храме. На фронт отправился добровольцем, выполнял мирные задачи пекаря и повара. Служил на Луганщине в городе Старобельске, затем в Беловодске.



21 мая Александр Швецов пришел в Старошайговскую школу на патриотическое мероприятие «Разговор о важном». Организатором встречи стал филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.

«Когда я пек хлеб для бойцов, то над каждой буханкой читал молитву, - рассказал ветеран ученикам. - Передавая выпечку на линию боевого соприкосновения, просил Господа, чтобы он дал силы каждому солдату».



Ребята задавали Александру вопросы о жизни и службе на СВО, а также передали письма для бойцов с пожеланиями вернуться победителями.

Ветеран дал детям простое напутствие, которое будет вести их правильной дорогой по жизни: «Любите своих бабушек и дедушек, родителей, братьев и сестер, помогайте им, чаще обнимайте и радуйте своими успехами в школе. И помните, что защищать Родину и близких - это наш долг».