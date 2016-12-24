В Мордовии нетрезвая дама за рулем иномарки за 100 тысяч рублей пыталась «откупиться» от инспекторов ДПС

Как сообщает МВД по РМ, 19 мая около шести часов вечера на ул. Пожарского в городе Ардатов 37-летняя женщина на автомашине «КИА РИО» вылетела на правую обочину дороги и врезалась в забор.

В ходе оформления данного ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что она управляла автомашиной, не имея водительского удостоверения, да еще и с признаками алкогольного опьянения.

За несоставление в отношении нее соответствующего протокола, дамочка в салоне служебной автомашины предложила инспектору ДПС 60 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, она только повысила коррупционную «ставку» - предложила сотруднику полиции уже 100 тысяч рублей.

Инспекторы ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу из районного отдела полиции. В действиях женщины полицейские усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ст.291 УК РФ.

Так или иначе, в отношении любительницы прокатиться во хмелю был составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ее попытки дать взятку должностному лицу оценят с последующим принятием процессуального решения.