В Мордовии на ярмарке трудоустройства каждый третий соискатель нашел новую работу

В республике подвели итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». По ее результатам, в Мордовии смог трудоустроиться каждый третий участник мероприятия.

Из тысячи посетителей прошли экспресс-собеседования и трудоустроились 287 соискателей. Большинство получили новую работу в организациях и предприятиях сферы промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта.

Работодателям ярмарка также предоставила хорошие возможности. Благодаря ей более 60 крупных производственных компаний республики смогли закрыть потребность в кадрах.