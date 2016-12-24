В Мордовии на ярмарке трудоустройства каждый третий соискатель нашел новую работу

Социум

В республике подвели итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».  По ее результатам, в Мордовии смог трудоустроиться каждый третий участник мероприятия.

Из тысячи посетителей прошли экспресс-собеседования и трудоустроились 287 соискателей. Большинство получили новую работу в организациях и предприятиях сферы промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта.

Работодателям ярмарка также предоставила хорошие возможности. Благодаря ей более 60 крупных производственных компаний республики смогли закрыть потребность в кадрах.

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