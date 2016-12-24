В Мордовии на ярмарке трудоустройства каждый третий соискатель нашел новую работу

В Мордовии назвали победителя конкурса «Учитель года»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В республике подвели итоги регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». По ее результатам, в Мордовии смог трудоустроиться каждый третий участник мероприятия.
Из тысячи посетителей прошли экспресс-собеседования и трудоустроились 287 соискателей. Большинство получили новую работу в организациях и предприятиях сферы промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта.
Работодателям ярмарка также предоставила хорошие возможности. Благодаря ей более 60 крупных производственных компаний республики смогли закрыть потребность в кадрах.
Поделиться в соц. сетях:
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»