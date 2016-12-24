В столице Мордовии пройдет торжественное открытие третьего трудового семестра Студенческих отрядов Мордовии

23 мая в Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина состоится торжественное открытие третьего трудового семестра Российских студенческих отрядов РМ. В мероприятии примут участие более 250 бойцов МООО «РСО» РМ.

В программе – вручение путевок, творческие номера. Также для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: дворовые игры, спевка, конкурс рисунков на асфальте, фигуры из воздушных шаров и другие.

К началу летнего трудового семестра участники Студенческих отрядов республики пройдут подготовку в рамках грантов на обучение по профессиям рабочих и должностям служащих. Совместно с образовательными организациями региона на бесплатной основе будут обучены 590 студентов.

На базе МГУ им. Н.П. Огарева пройдут обучение 480 человек по следующим специальностям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, вожатый, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, маляр строительный, облицовщик-плиточник, штукатур, оператор станков с программным управлением, кабельщик-спайщик, секретарь-администратор.

Также 110 человек получат специальность вожатого в Саранском кооперативном институте.

По итогам обучения участники студенческих отрядов будут трудоустроены в нашей республике и за ее пределами (Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Камчатский край и др.) в различных отраслях экономики.

Самым многочисленным направлением остаются педагогические отряды. Также будут работать анимационные, сервисные, сельскохозяйственные, медицинские, научно-производственные отряды, а также отряд проводников.