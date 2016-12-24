В Мордовии в день последнего школьного звонка полиция предпримет необходимые меры по охране общественного порядка

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В МВД по РМ прошла пресс-конференция с участием начальника отдела Управления организации охраны общественного порядка полковника полиции Алексея Илиева, сотрудника республиканской Госавтоинспекции капитана полиции Ольги Аносовой и заместителя начальника отдела регулирования алкогольного рынка и лицензирования Министерства экономики торговли и предпринимательства РМ Светланы Русяевой.
На мероприятии спикеры рассказали о мерах, принимаемых правоохранителями для обеспечения общественного порядка при проведении торжественных линеек, посвященных последнему звонку в школах. В Мордовии последний звонок для 9-х и 11-х классов прозвучит в пятницу, 24 мая.
Представители регионального МВД сообщили, что во время торжественных мероприятий в школах региона полицейские предпримут все необходимые меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. За каждым учебным заведением закреплены сотрудники органов внутренних дел. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий. На дорогах республики будут выставлены дополнительные посты и наряды. Госавтоинспекция усилит работу по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Особое внимание правоохранители уделят выявлению и пресечению фактов управления автотранспортом несовершеннолетними водителями.
В день последнего школьного звонка розничная продажа алкогольной продукции запрещена на всей территории республики. Специальные рейдовые группы полиции и органов муниципальной власти будут осуществлять контроль за соблюдением режима ограничения торговли алкоголем.
Алексей Илиев напомнил о том, что в городском округе Саранск и на всей территории Мордовии действует запрет на использование дронов и беспилотных летательных аппаратов в личных целях.
Также участники встречи призвали родителей и учащихся соблюдать необходимые нормы и правила поведения. В случае выявления правонарушений или предпосылок к ним, а также при обнаружении бесхозных вещей рекомендовали незамедлительно сообщить сотруднику полиции или представителям образовательного учреждения, или позвонить по телефону «112» или «02».
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