Предпринимателей Мордовии на семинаре научили успешно вести продажи на популярных маркетплейсах

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии. Для предпринимателей региона на площадке Центра был организован практический семинар по выходу на популярные маркетплейсы.



В ходе проведенного тренинга с опытным экспертом слушатели узнали как правильно начать продажи на популярных электронных платформах страны и выделяться среди тысяч конкурентов.



Участники семинара также разработку стратегий продвижения собственных продуктов и в рамках групповой работы успешно создали сообщество продавцов для обмена опытом и поддержки на старте своего бизнеса.