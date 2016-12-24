Предпринимателей Мордовии на семинаре научили успешно вести продажи на популярных маркетплейсах

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии. Для предпринимателей региона на площадке Центра был организован практический семинар по выходу на популярные маркетплейсы.

В ходе проведенного тренинга с опытным экспертом слушатели узнали как правильно начать продажи на популярных электронных платформах страны и выделяться среди тысяч конкурентов.

Участники семинара также разработку стратегий продвижения собственных продуктов и в рамках групповой работы успешно создали сообщество продавцов для обмена опытом и поддержки на старте своего бизнеса.

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