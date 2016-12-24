В Мордовии на диспансерном учете в региональном Центре Анти-СПИД стоят 1538 ВИЧ-инфицированных

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Каждый год в третье воскресенье мая во всем мире чтят память людей, погибших от СПИДа. В этом году эта печальная дата пришллась на 19 мая.
По информации Роспотребнадзора по РМ, на диспансерном учете в региональном Центре Анти-СПИД стоят 1538 ВИЧ-инфицированных человек, примерно в равной пропорции мужчин и женщин, а также 13 детей. Под наблюдением специалистов Центра находятся 37 детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями.
Как отмечают в ведомстве, за последнее время уровень интереса населения к проблеме ВИЧ-инфекции снизился. Она утратила статус смертельно опасного заболевания, но осталась болезнью, «которая нас не касается», для большинства населения.
Успокаивающая информация о наличии лекарств, если не излечивающих, то значительно продлевающих жизнь при ВИЧ-инфекции, снизили остроту ее восприятия в общественном сознании.
Следует помнить, что передача ВИЧ-инфекции происходит чаще всего половым путем при незащищенных контактах и парентеральным путем (при использовании шприца или иглы инфицированной кровью), а также от инфицированной матери ребенку - во время беременности, родов, кормления грудью. Инфекция не передается при объятиях, поцелуях, кашле, через общую посуду и при пользовании общим душем и т.п.
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