Кадровый центр Мордовии в ходе онлайн-ярмарки вакансий подобрал 17 работников для цементного завода

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Специалисты кадрового центра республики подобрали работников для нового подразделения крупного цементного предприятия «Мордовцемент» — «Цемрем».
Собеседования прошли 87 соискателей из Мордовии и близлежащих регионов. Работодатель предложил более 100 вакансий на позиции электромонтеров, слесарей–ремонтников, электрогазосварщиков, огнеупорщиков. Зарплата по ним составляет от 65 тысяч до 200 тысяч рублей.
«На предприятии достойная оплата, полный социальный пакет, а иногородним предоставляется место для проживания либо возмещаются расходы на топливо для личного автотранспорта», — рассказала директор по управлению персоналом Светлана Самсонова.
По итогам ярмарки вакансий для приема на работу отобраны 17 соискателей. Пятеро из них уже проходят медосмотр для дальнейшего трудоустройства.
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