Музей им. С.Д. Эрьзи – финалист первой Национальной премии в области музейного дела

«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Стали известны финалисты первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева, учрежденной Министерством культуры РФ. Среди них – Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.
В номинации «Музейная экспозиция» до финала дошел проект учреждения - «Звуки и краски мордовского костюма». Он направлен на развитие внутреннего туризма через создание культурных продуктов, представляющих самобытные традиции мордовского народа. В рамках проекта проведена реновация экспозиции зала декоративно-прикладного искусства, где создано пространство соучастия для зрителей.
Всего эксперты рассмотрели около 700 заявок из 76 регионов России. Лучших из лучших определит голосование, которое продлится до 21 мая. Лауреаты Премии будут объявлены 23 мая 2024 года на Международном форуме-фестивале «Интермузей».
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»