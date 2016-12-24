Музей им. С.Д. Эрьзи – финалист первой Национальной премии в области музейного дела

Стали известны финалисты первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева, учрежденной Министерством культуры РФ. Среди них – Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.

В номинации «Музейная экспозиция» до финала дошел проект учреждения - «Звуки и краски мордовского костюма». Он направлен на развитие внутреннего туризма через создание культурных продуктов, представляющих самобытные традиции мордовского народа. В рамках проекта проведена реновация экспозиции зала декоративно-прикладного искусства, где создано пространство соучастия для зрителей.

Всего эксперты рассмотрели около 700 заявок из 76 регионов России. Лучших из лучших определит голосование, которое продлится до 21 мая. Лауреаты Премии будут объявлены 23 мая 2024 года на Международном форуме-фестивале «Интермузей».