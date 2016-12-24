16 должностных лиц и работников «Мордовавтотранса» ответят в суде за присвоение более 4,5 миллионов рублей

В Мордовии закончено расследование уголовного дела о масштабном воровстве денег в крупной автотранспортной организации республики. Фигурантами по нему проходят 16 жителей Мордовии, обвиняемых в по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение».

Как отмечается, противоправная деятельность сплоченного воровского коллектива была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

В ходе следствия было установлено, что в период с января 2020 года по май 2023 года 16 должностных лиц и работников региональной организации, деятельность которой связана с перевозками автомобильным пассажирским транспортом, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств в сумме более 4,5 миллионов рублей.

Обвиняемые с целью незаконного личного обогащения не вносили в отчетную документацию денежные средства, полученные от физических лиц в счет оплаты внутриреспубликанских и междугородних пассажирских перевозок.

В ходе обысков у фигурантов уголовного дела изъята часть похищенных денежных средств. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело для утверждения обвинительного заключения направлено в прокуратуру.