В Саранске арестован подозреваемый в краже 4 айфонов и другой техники из магазинов на 700 тысяч рублей

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РМ совместно с рязанскими коллегами задержан подозреваемый в серии краж дорогостоящей техники из нескольких саранских магазинов. Им оказался гастролирующий вор из Санкт-Петербурга.

Как сообщает МВД по РМ, в марте этого года в правоохранительные органы поступило сразу несколько сообщений сотрудников магазинов по продаже электроники и бытовой техники и салона сотовой связи, расположенных в торговых центрах Саранска, о хищении товаров. Общая сумма причиненного ущерба составила более 700 тысяч рублей.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что к кражам причастен один и тот же человек. Находясь в торговых павильонах, мужчина похитил со стеллажей четыре айфона 14 модели, два планшета, двое смарт-часов и приставку. После совершения преступления злоумышленник покинул территорию Мордовии.

В ходе проводимых мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. В рамках дальнейшей работы фигурант был задержан в Рязани, куда направился с целью совершения аналогичных преступлений. Им оказался 35-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики, проживающий в Санкт-Петербурге.

По словам подозреваемого, в Саранск на арендованной машине он приехал целенаправленно с целью совершения преступлений. В настоящий момент похищенное имущество изъято. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.