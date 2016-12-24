В Мордовии бывший директор транспортного предприятия осужден за махинации с льготным проездом

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57-летний житель поселка Кадошкино выслушал приговор суда за мошенничество и присвоение денежных средств с использованием служебного положения. Все эти деяния он совершил на посту директора транспортного предприятия.
По информации прокуратуры РМ, в суде было установлено, что в период с января по декабрь 2020 года директор транспортной организации для получения субсидии из республиканского бюджета на компенсацию недополученных доходов предоставил заведомо ложные сведения о перевозке граждан льготной категории. В эти сведения были включены мифические поездки льготников на автобусах.
На основании этих липовых отчетов он незаконно получил более 150 тысяч рублей из бюджета республики. Кроме того, директор осуществлял себе выплаты необоснованных премий на общую сумму более 60 тысяч рублей.
Как отмечается, на процессе подсудимый не признал свою вину, однако возместил ущерб от неправомерной выплаты премий. Суд приговорил его к 4 годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании ущерба, причиненного бюджету Мордовии от махинации с льготным проездом.
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