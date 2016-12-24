С начала года более тысячи семей в Мордовии получили единовременное пособие при рождении ребенка

По информации регионального отделения Социального фонда России, в Мордовии с начала 2024 года единовременное пособие при рождении ребенка получили 1055 семей. Общая сумма выплат превысила 25 миллионов рублей. Размер пособия составляет 24 604 рублей 30 копеек. При рождении малыша оно положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Выплата предоставляется на каждого появившегося в семье ребенка. Получить ее могут как работающие, так и неработающие родители.

«Работающему родителю не нужно обращаться с заявлением в Социальный фонд — выплата папе или маме назначается в проактивном порядке на основании сведений о рождении ребенка от органов ЗАГС и работодателя в рамках межведомственного взаимодействия. Пособие оформляется и выплачивается в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений о государственной регистрации рождения малыша», — пояснил управляющий отделением Социального фонда по РМ Владимир Василькин.

Неработающему родителю для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентской службе Социального фонда, в МФЦ или на портале Госуслуг. Важно сделать это в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, выплата поступает в течение 5 рабочих дней с даты вынесения положительного решения.

Получить дополнительную информацию по вопросам оформления единовременного пособия при рождении ребенка можно на сайте СФР или по телефону горячей линии Отделения Социального фонда: 8 800 200 01 88 (звонок бесплатный).