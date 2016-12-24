Обвиняемый в мошенничестве на 22 миллиона рублей житель Мордовии погиб не дотянув до окончания армейского контракта

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По информации из Ленинского районного суда Саранска, уголовное дело в отношении 56-летнего Анатолия Князькина, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, прекращено в связи с его гибелью. В июле прошлого года мужчина ушел служить по контракту в Вооруженные силы России.
Следствие установило, что Князькин имел перед юридическими и физическими лицами долговые обязательства в сумме не менее 40 миллионов рублей. Весной 2015 года банкрот решил мошенническим путем совершить хищение денежных средств в максимально возможной сумме у знакомого, с которым у него были доверительные отношения.
В результате, в период с мая 2015 года по июнь 2018 года Князькин путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него и у его сына денежные средства в общей сумме более 22 миллионов рублей. Фигурант брал деньги под расписки с указанием сумм полученных денежных средств, хотя прекрасно знал, что не имеет реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства.
В ходе предварительного следствия постановлением Ленинского районного суда Саранска от 16 июня 2023 года в отношении Князькина была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и на него возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя и в суд.
Судебное заседание по уголовному делу назначалось два раза, однако откладывалось из-за неявки подсудимого. Как выяснилось в дальнейшем, в конце июля прошлого года Князькин изъявил желание поступить на военную службу по контракту и с ним был заключен контракт сроком на 1 год с испытательным сроком 3 месяца.
На прошедшем в суде заседании было озвучено, что согласно недавно полученному медицинскому свидетельству о смерти Анатолий Князькин погиб 30 ноября 2023 года. В связи с этим, государственный обвинитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Князькина в связи с его смертью. Защитник обвиняемого, потерпевшая сторона не возражали против прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого.
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