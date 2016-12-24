Плановые отключения горячей воды в Саранске перенесены ПАО «Т Плюс» на более поздний срок

Наш город

Как сообщает саранская мэрия, отключения горячей воды начнутся после подписания Постановления Администрацией города о завершении подачи тепла в объекты социальной сферы.

Скорректированный график будет опубликован на сайте Администрации г.о. Саранск.

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