Минздрав РМ рассказал о состоянии детей, пострадавших в результате обрушения заброшенного здания в Чамзинском районе

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15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района произошел несчастный случай. Здесь расположено здание бывшего Дома культуры, в котором любят играть местные дети. В минувшую среду в здании обрушилась стена, в результате чего пострадали два мальчика в возрасте 8 и 9 лет.
Оба ребенка получили различные травмы головы, переломы, ссадины и ушибы. Они были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. Министерство здравоохранения РМ сообщает, что сейчас дети находятся в стабильном состоянии и получают лечение в полном объеме.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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