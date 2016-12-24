Минздрав РМ рассказал о состоянии детей, пострадавших в результате обрушения заброшенного здания в Чамзинском районе

15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района произошел несчастный случай. Здесь расположено здание бывшего Дома культуры, в котором любят играть местные дети. В минувшую среду в здании обрушилась стена, в результате чего пострадали два мальчика в возрасте 8 и 9 лет.

Оба ребенка получили различные травмы головы, переломы, ссадины и ушибы. Они были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. Министерство здравоохранения РМ сообщает, что сейчас дети находятся в стабильном состоянии и получают лечение в полном объеме.