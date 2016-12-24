В Саранске во время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» для транспорта перекроют движение на ряде дорог

По информации Администрации города, в Саранске 18 и 19 мая в период проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспорта на нескольких дорогах.

С 20:00 18 мая до 7:00 19 мая будет временно исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:

- ул. Советская – на участке от ул. Серова до ул. Большевистской

- на парковке, прилегающей к зданию Государственного Собрания Республики Мордовия по ул. Советской

- ул. Московская – на участке от ул. А. Невского до ул. Республиканской

- ул. Московская – на участке от ул. Республиканской до ул. Советской

- ул. Рабочая – на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- на парковке, прилегающей к зданию ГАУ РМ «Ледовый дворец»

(ул. Красная, д. 40), на ул. Московской и со стороны ул. Красной

- ул. Севастопольская – на участке от ул. Красной (в р.п. Луховка) до

ул. А. Невского

- ул. А. Невского – на участке от ул. Московской до ул. Севастопольской

- ул. Кочкуровская – на участке от стадиона «Мордовия Арена» до

ул. Красной (в районе перекрестка с круговым движением)

- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольской, д. 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»

- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту № 1



С 7:00 до 13:00 19 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:

- ул. Советская – на участке от ул. Серова до ул. Большевистской

- ул. Московская – на участке от ул. А. Невского до ул. Республиканской

- ул. Московская – на участке от ул. Республиканской до ул. Советской

- ул. Рабочая – на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- ул. Севастопольская – на участке от ул. Красной (в рп. Луховка) до

ул. А. Невского

- ул. А. Невского – на участке от ул. Московской до ул. Севастопольской

- ул. Кочкуровская – на участке от стадиона «Мордовия Арена» до

ул. Красной (в районе перекрестка с круговым движением)

- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольской, д. 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»

- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту № 1

- на парковке, прилегающей к зданию ГАУ РМ «Ледовый дворец»

(ул. Красная, д. 40), на ул. Московской.