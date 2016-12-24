В Саранске во время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» для транспорта перекроют движение на ряде дорог

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
По информации Администрации города, в Саранске 18 и 19 мая в период проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспорта на нескольких дорогах.
С 20:00 18 мая до 7:00 19 мая будет временно исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:
- ул. Советская – на участке от ул. Серова до ул. Большевистской
- на парковке, прилегающей к зданию Государственного Собрания Республики Мордовия по ул. Советской
- ул. Московская – на участке от ул. А. Невского до ул. Республиканской
- ул. Московская – на участке от ул. Республиканской до ул. Советской
- ул. Рабочая – на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- на парковке, прилегающей к зданию ГАУ РМ «Ледовый дворец»
(ул. Красная, д. 40), на ул. Московской и со стороны ул. Красной
- ул. Севастопольская – на участке от ул. Красной (в р.п. Луховка) до
ул. А. Невского
- ул. А. Невского – на участке от ул. Московской до ул. Севастопольской
- ул. Кочкуровская – на участке от стадиона «Мордовия Арена» до
ул. Красной (в районе перекрестка с круговым движением)
- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольской, д. 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»
- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту № 1
С 7:00 до 13:00 19 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:
- ул. Советская – на участке от ул. Серова до ул. Большевистской
- ул. Московская – на участке от ул. А. Невского до ул. Республиканской
- ул. Московская – на участке от ул. Республиканской до ул. Советской
- ул. Рабочая – на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической
- ул. Севастопольская – на участке от ул. Красной (в рп. Луховка) до
ул. А. Невского
- ул. А. Невского – на участке от ул. Московской до ул. Севастопольской
- ул. Кочкуровская – на участке от стадиона «Мордовия Арена» до
ул. Красной (в районе перекрестка с круговым движением)
- на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольской, д. 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»
- на автодороге от ул. Севастопольской к гейту № 1
- на парковке, прилегающей к зданию ГАУ РМ «Ледовый дворец»
(ул. Красная, д. 40), на ул. Московской.
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