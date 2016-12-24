Делегация Мордовии во главе с Артёмом Здуновым участвует в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир»

Делегация Республики Мордовия работает на XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» - он проходит 14-19 мая в Казани. Возглавляет делегацию руководитель региона Артём Здунов.

Ключевая тема форума – «Доверие и сотрудничество». В программе 12 секций, среди которых – международное сотрудничество, спорт, исламские финансы и инвестиции, туризм, культура, бизнес, экономика, кадры, наука и технологии. В каждой из них представлены презентации, лекции, мастер-классы, b2b-встречи и круглые столы — всего 125 тематических сессий.

Мероприятие направлено на укрепление торгово-экономических, научно-технических, социально-культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. На форум прибыли представители более 80 стран, в том числе ОАЭ, Королевства Бахрейн, Малайзии, Турецкой Республики, Исламской Республики Иран, Ливии, а также других государств, входящих в Организацию исламского сотрудничества.

В рамках работы форума Артём Здунов выступит на сессиях «Взаимосвязь пространственных данных, строительства и технологий в развитии территорий» и «Развитие товарооборота между Российской Федерацией и странами арабо-мусульманского мира. Привлечение инвестиций в экономику региона», проведет ряд рабочих встреч и примет участие в пленарном заседании. Здесь эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

В составе делегации Мордовии на форуме работают вице-премьеры Наталья Таркаева, Инсаф Хайруллин и Батыр Эмеев, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин, председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, директор Торгово-промышленнойпалаты РМ Ринат Раимов и гендиректор Корпорации развития РМ Камиль Арсланбеков. Также от республики в форуме участвуют представители предприятий промышленности и АПК, индивидуальные предприниматели.

Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм опубликовал несколько фотографий стенда Мордовии на XV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum».