Мордовия принимает ведущих художников из разных регионов страны в рамках проекта «Цветы России»

«Его подвиг навсегда в нашей памяти»
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
С 12 по 25 мая 2024 года в Мордовии реализуется проект «Цветы России», организованный отделением дизайна Российской академии художеств.
В мероприятии участвуют ведущие художники России из разных регионов. Они знакомятся с достопримечательностями Мордовии, выезжают на пленэр. Итогом проекта станет выставка их работ, изображающих самые живописные места и объекты республики.
Гости уже посетили тепличный комплекс по выращиванию роз «Мир цветов» в Кадошкино и озеро Инерка.
24 мая в музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи откроется отчетная выставка «Цветы России». Экспозицию можно будет увидеть до 24 июня 2024 года.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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