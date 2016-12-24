Мордовия принимает ведущих художников из разных регионов страны в рамках проекта «Цветы России»

С 12 по 25 мая 2024 года в Мордовии реализуется проект «Цветы России», организованный отделением дизайна Российской академии художеств.

В мероприятии участвуют ведущие художники России из разных регионов. Они знакомятся с достопримечательностями Мордовии, выезжают на пленэр. Итогом проекта станет выставка их работ, изображающих самые живописные места и объекты республики.

Гости уже посетили тепличный комплекс по выращиванию роз «Мир цветов» в Кадошкино и озеро Инерка.

24 мая в музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи откроется отчетная выставка «Цветы России». Экспозицию можно будет увидеть до 24 июня 2024 года.