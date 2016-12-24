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Музей Эрьзи и его филиалы приготовили для ценителей искусства обширную программу в «Ночь музеев»
18 мая в России состоится ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». Главная тема в этом году - «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Музей Эрьзи и его филиалы приготовили для ценителей искусства обширную программу.
В ближайшую субботу главное здание музея им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) будет работать с 17 до 23:00. Музей мордовской народной культуры – с 11 до 20:00. Присоединиться к акции смогут посетители Дома-музея С.Д. Эрьзи в Баеве и Дома-музея Ф.В. Сычкова в Кочелаеве.
Вход в здания музея им. С.Д. Эрьзи — свободный. Большинство платных мероприятий доступны по «Пушкинской карте». Обратите внимание! Стать участником отдельных мероприятий можно по предварительной записи. Возможны изменения в программе.
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