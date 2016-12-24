Волонтеры из Норвегии помогли прояснить судьбу солдата Великой Отечественной войны из Мордовии

Благодаря волонтерам из Норвегии прояснилась судьба солдата Великой Отечественной войны, родом из Большеигнатовского района, Андрея Киреевича Дударева, 1905 года рождения. Он долгое время считался пропавшим без вести.



Активисты поискового движения Норвегии разыскивали родных Андрея Дударева, который был захоронен на кладбище Тщетта на севере страны. В это же время уроженец Большеигнатовского района Анатолий Шамаев нашёл на сайте «Мемориал» информацию о том, что Дударев попал под Сталинградом в немецкий плен и погиб в лагере смерти в Норвегии. Документы и карточка военнопленного были высланы его родственникам. Так родные Дударева узнали обстоятельства гибели и место захоронения своего героического прадеда. Его портрет теперь есть на Стене памяти Большеигнатовского района.



В лагере для советских военнопленных Андрей Киреевич тяжело заболел и умер 6 мая 1943 года. Сначала его похоронили недалеко от лагеря, в 1945 году захоронение перенесли к церкви Хелланд. В 1951 году могилу военнопленных вновь перенесли в местечко Тщетта, где установили мемориал с именами всех погибших. К памятнику местные жители постоянно приносят цветы.



Андрей Киреевич родом из села Чукалы. В 1941 году он был призван на фронт. У него остались жена и трое детей. Четвертая дочь Любовь появилась на свет, когда отец уже был далеко от семьи. Жена Евдокия писала ему о рождении младшего ребенка, однако до конца жизни так и не узнала, получил ли он эту новость.