В Мордовии автомобилист накатал ложный донос, чтобы не лишиться водительских прав

«Его подвиг навсегда в нашей памяти»
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
В прокуратуре Ельниковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. По информации прокуратуры РМ, мужчина обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
По данным следствия, автовладелец в январе 2024 года обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащей ему автомашины ВАЗ-210740. Перед написанием заявления он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но все равно составил официальное обращение.
В ходе проверки по его заявлению выяснилось, что ранее сотрудниками ГИБДД был составлен протокол о задержании «похищенного» авто, которым управлял его родственник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав.
Не желая отвечать за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, житель Ельниковского района и намеревался «прикрыться» ложным сообщением об угоне.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова