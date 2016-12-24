В Мордовии автомобилист накатал ложный донос, чтобы не лишиться водительских прав

В прокуратуре Ельниковского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. По информации прокуратуры РМ, мужчина обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По данным следствия, автовладелец в январе 2024 года обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащей ему автомашины ВАЗ-210740. Перед написанием заявления он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но все равно составил официальное обращение.

В ходе проверки по его заявлению выяснилось, что ранее сотрудниками ГИБДД был составлен протокол о задержании «похищенного» авто, которым управлял его родственник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав.

Не желая отвечать за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, житель Ельниковского района и намеревался «прикрыться» ложным сообщением об угоне.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.