Хирург-флеболог из Пензы получил в Саранске 9 лет за покушение на незаконный сбыт мефедрона

В столице Мордовии двое жителей Пензы, 28 и 30 лет, выслушали приговор суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере. Примечательно, что один из обвиняемых по своей основной профессии являлся практикующим хирургом-флебологом.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что 30-летний хирург осенью прошлого года решил дополнительно подзаработать на криминальной ниве. Он подрядился выполнять заказы интернета-магазина по продаже наркотических средств в качестве «закладчика». В это дело он вовлек и своего 28-летнего приятеля.

В начале ноября подельники взяли из тайника на территории Пензенской области партию мефедрона общей массой около 50 граммов, расфасовали наркоту по пакетикам и направились в Саранск для реализации. Они смогли разместить около 20 закладок в Ленинском районе города, после чего были задержаны сотрудниками УНК регионального МВД.

В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались нарковояжеры, полицейские изъяли 30 свертков с мефедроном, а в кармане куртки хирурга нашли еще 13 пакетиков с «химией». Его компаньон припрятал у себя более 2 граммов запрещенного вещества, но уже - для личного потребления.

В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда хирург-флеболог получил 9 лет лишения свободы, его 28-летний сообщник - 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.