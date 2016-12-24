Хирург-флеболог из Пензы получил в Саранске 9 лет за покушение на незаконный сбыт мефедрона

В Мордовии назвали победителя конкурса «Учитель года»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В столице Мордовии двое жителей Пензы, 28 и 30 лет, выслушали приговор суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере. Примечательно, что один из обвиняемых по своей основной профессии являлся практикующим хирургом-флебологом.
По информации МВД по РМ, следствие установило, что 30-летний хирург осенью прошлого года решил дополнительно подзаработать на криминальной ниве. Он подрядился выполнять заказы интернета-магазина по продаже наркотических средств в качестве «закладчика». В это дело он вовлек и своего 28-летнего приятеля.
В начале ноября подельники взяли из тайника на территории Пензенской области партию мефедрона общей массой около 50 граммов, расфасовали наркоту по пакетикам и направились в Саранск для реализации. Они смогли разместить около 20 закладок в Ленинском районе города, после чего были задержаны сотрудниками УНК регионального МВД.
В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались нарковояжеры, полицейские изъяли 30 свертков с мефедроном, а в кармане куртки хирурга нашли еще 13 пакетиков с «химией». Его компаньон припрятал у себя более 2 граммов запрещенного вещества, но уже - для личного потребления.
В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда хирург-флеболог получил 9 лет лишения свободы, его 28-летний сообщник - 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Поделиться в соц. сетях:
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи