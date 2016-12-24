В ходе операции «Нелегальный мигрант» в Мордовии выявили 14 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ

В МВД по РМ в ходе брифинга подвели итоги третьего этапа операции «Нелегальный мигрант». Как отметил начальник управления по вопросам миграции регионального МВД Борис Мандрус, за 5 дней проведения мероприятия в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах различной формы собственности осуществлено 325 проверок. В результате выявлено 68 административных правонарушений в сфере миграции. В рамках мероприятия наложено административных штрафов на общую сумму 217 тысяч рублей.

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по РМ провели проверки унитарного предприятия, студенческих общежитий и городских рынков. В результате были найдены шесть граждан РФ, получившие гражданство нашей страны, но не вставшие на воинский учет.

Внеплановая документарная проверка индивидуального предпринимателя установила пять фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.

Установлено 14 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Судами республики вынесены постановления о привлечении их к административной ответственности и назначении штрафов с административным выдворением в форме самостоятельного контролируемого выезда и с помещением в ЦВСИГ.

На основании решений ФСИН России о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, принято 14 решений о депортации.

УВМ МВД по Республике Мордовия в отношении 22 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда.