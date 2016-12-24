В Саранске в день поминовения усопших будет организовано движение общественного транспорта до кладбищ

По информации городской Администрации, 14 мая будет организовано движение общественного транспорта в направлении Пушкинских и Ключаревских кладбищ.



Автобусы будут отправляться от саранского автовокзала в направлении Ключаревских кладбищ (проезд платный). В р.п. Николаевка в направлении Пушкинских кладбищ будет работать автобусный маршрут №25 (отправление от остановки общественного транспорта «Николаевка»).



На территории кладбища №4 будет организована бесплатная перевозка пассажиров автобусами марки «ПАЗ».



