Молодые люди со всей России смогут присоединиться к развитию молодежной культуры на форуме «Метеор»

1 апреля открылась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «Метеор». В 2024 году «Метеор» вошел в линейку форумов Росмолодежь.События, получив статус окружного форума. С 4 по 9 июля 2024 года форум пройдет на территории Нижегородской области.

«Форум «Метеор» стал частью нашей постоянно развивающейся платформы, которая помогает молодым людям найти и реализовать свои мечты и таланты в России. Возможность погрузиться в направление креативных индустрий, раскрыть свой потенциал и обогатиться новыми знаниями есть у медиаспециалистов, представителей креативных индустрий, диджитал-специалистов, руководителей проектов в сфере культуры и событийных волонтеров со всей страны. Помимо традиционных для «Метеора» направлений, в рамках окружного форума появилось и новое – трек «Движения Первых» для подростков от 14 до 17 лет, где юные участники разработают проектные инициативы, которые будут реализованы на территории Нижегородской области», – рассказала руководитель форумной дирекции Росмолодежи Екатерина Антонова.

Участниками форума станут 1 400 представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация доступна на платформе Росмолодежь.События и продлится до 20 мая включительно.

Форум «Метеор» встроен в событийную программу «Культурной столицы России» – статус, который носит Нижний Новгород в 2024 году. Темы образовательной программы и треков будут касаться креативных индустрий и развития молодежной культуры в России.

«Мы с гордостью отмечаем развитие нашего форума. «Метеор» как региональный форум два года подряд пользовался большим успехом среди молодых людей и дважды становился грантовой площадкой Росмолодежь.Гранты. И вот теперь, в третий раз, мы получили статус «окружной». Это свидетельствует о нашей непрерывной работе, целеустремленности и о нашем стремлении к новым вершинам. Очень ждем молодежь Приволжья, чтобы показать наш «Метеор». Особенно в год, когда Нижний - Культурная столица России», – говорит министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Программа форума разделена на семь образовательных треков.

Трек «Движение навстречу» – для событийных волонтеров, которые в рамках форума создадут готовый проект, связанный с креативным добровольчеством для его реализации в собственном регионе.

Трек «Прямой эфир» – для медиаспециалистов, маркетологов, продюсеров, копирайтеров, блогеров, дизайнеров, фотографов и видеографов, которые попробуют свои навыки в создании медиапродуктов для креативных кластеров и культурных объектов, театров и музеев, брендов и событий, учитывающих культурный код регионов.

Трек «Сила мысли» – для диджитал-специалистов и тех, кто учится и работает по IT-специальности, которые смогут создать IT-продукт, научатся его продвигать и погрузятся в тему искусственного интеллекта и VR/AR-технологий.

Трек «Инвестируй в будущее» – для начинающих и действующих предпринимателей в сфере креативных направлений, которые узнают про меры поддержки на старте развития своего проекта, просчитают бизнес-модель, получат знания продюсирования своего проекта.

Трек «Полет творчества» – для представителей креативного кластера: режиссеров, художников, сценаристов, кураторов выставок, артистов. Участники трека разработают проекты для реальных заказчиков в сфере культуры.

Трек «Регион для молодых» – для руководителей проектов в сфере культуры и молодежной политики, руководителей арт-резиденций и молодежных центров, которые по итогу работы разработают шаги по развитию собственного молодежного пространства, а также создадут сборник методических рекомендаций по их созданию.

Трек «Движение первых» – для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет, которые примут участие в разработке проектных инициатив по направлениям «Движения Первых» – «Лидеры изменений», «КультУРА», «Расскажи о главном!» и «Твори добро».

Помимо образовательной программы, участников ждут творческие и патриотические мероприятия. Так, для всех увлекающихся наукой участников в формате «Научного стендапа» появится возможность интересно, доступно и с юмором рассказать про научные идеи современности, исследования и открытия молодых ученых.

Форум «Метеор» станет творческой площадкой для тех, кто с помощью кино говорит о сегодняшнем дне, своей семье и близких людях, о своем родном крае. Участники форума станут зрителями фильмов – участников конкурса короткометражных фильмов и социальных роликов, а также посетят встречи с режиссерами, операторами и видеографами, где смогут узнать о секретах кинопроизводства и особенностях работы на съемочной площадке.

На форуме молодые люди примут участие в военно-спортивной игре формата «Зарницы 2.0», где каждый регион сможет заявить команду для участия и посоревноваться в нескольких состязаниях: историческая викторина, полоса препятствий, тактическая медицина, управление беспилотного летательного аппарата, игра с применением лазертаг оборудования.

Участники форума смогут представить свои проектные инициативы на конкурсе Росмолодежь.Гранты. Победителей определят по итогам публичной защиты и комплексной экспертной проверки каждого проекта в одном из 18 направлений грантового модуля.