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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
В Мордовии реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Его основная задача – создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей и минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
На 1 мая 2024 года в Мордовии ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребенка получают более 1200 семей. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 37 семьям. 204 семьи воспользовались средствами республиканского материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующего ребенка. Средства федерального материнского капитала реализовали 1317 семей.
Также у женщин есть возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Так, за четыре месяца 2024 года проведена 231 процедура ЭКО.
Продолжается диспансеризация женщин фертильного возраста. За январь-апрель 2024 года было осмотрено 19,4 тыс. человек. Почти 4,7 тыс. девочек в возрасте 15-17 лет прошли профилактические осмотры, в том числе акушерами-гинекологами.
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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
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