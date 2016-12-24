Трое молодых парней из Питера получили в Мордовии по 10 лет колонии за торговлю гашишем

Суд в Саранске вынес суровый приговор троим молодым людям из Санкт-Петербурга. Летом прошлого года они попались в столице Мордовии с крупной партией гашиша. Парни в возрасте от 22-х до 25-и лет отвечали в суде за покушение на сбыт наркотических средств организованной группой и в крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что в Саранск наркотические вояжеры прибыли на личном автомобиле в июне прошлого года. Здесь они арендовали посуточно квартиру на улице Красноармейской.

С собой из Санкт-Петербурга гости привезли более 700 граммов гашиша. Не откладывая дело в долгий ящик, они сразу же оборудовали более 100 тайников с наркотиками в лесных массивах близ Саранска, на что потратили 240 граммов из своих запасов. После размещения закладок все трое были задержаны сотрудниками УНК регионального МВД.

В дальнейшем в ходе обследования съемной квартиры полицейские обнаружили еще пять плиток гашиша общим весом 480 граммов, которые фигуранты также планировали сбыть. Кроме того, были изъяты электронные весы, фольга, изолента.

Как сообщает прокуратура РМ, по приговору суда каждый из наркодилеров приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также на каждого возложена обязанность заплатить штраф в доход государства в размере 500 тысяч рублей.