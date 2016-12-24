В Мордовии бывшего снабженца цементного предприятия будут судить за получение «откатов» на 7 миллионов рублей

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В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения предприятия, занимающегося производством изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе.
В ходе следствия было установлено, что в период с июня 2021 по апрель 2022 года снабженец получал незаконные денежные вознаграждения от представителей десяти коммерческих организаций из Нижегородской и Ленинградской областей.
За это он обеспечивал компании регулярными заказами на поставку продукции и контролировал приемку и своевременную оплату по контрактам. Общий размер полученных обвиняемым «откатов» превысил 7 миллионов рублей.
Как сообщает прокуратура РМ, уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.
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