В Мордовии сотрудники аварийно-спасательной службы избавили двух мужчин от ювелирных «удавок» на пальцах

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Необычные операции провели в Мордовии сотрудники аварийно-спасательной службы. Они помогли двум мужчинам избавиться от ювелирных «удавок» на пальцах.
Сначала за помощью к ним обратился пострадавший, который не мог снять кольцо с пальца, который стал опухать. Спасатели с помощью специальных инструментов избавили бедолагу от этой напасти.
Спустя некоторое время на телефон дежурного поступил еще один вызов по аналогичной проблеме. Сотрудники службы по приезду увидели, что у мужчины опухло 3 пальца, на одном из которых было надето сразу 2 перстня. Применив специнструмент, спасатели распилили кольца и освободили палец от заточения.
В аварийно-спасательной службе РМ дали несколько рекомендаций для жителей республики.
Если вы замечаете, что кольцо начинает давить и вы чувствуете дискомфорт на пальце, не делайте резких панических рывков, чтобы снять украшение. Попытайтесь намылить палец или смазать его жирным кремом (маслом). Если самостоятельные попытки снять кольцо ни к чему не приводят, звоните по телефону дежурного службы - 38-03-04.
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