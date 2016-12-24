В Мордовии 32-летняя жительница Ленинградской области в суде ответит за ДТП на перекрестке

В прокуратуре республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Ленинградской области. Летом прошлого года начинающая автомобилистка за рулем иномарки пролетела на красный сигнал светофора и протаранила автомобиль, в котором в качестве пассажиров находились трое детей.

Женщина будет держать ответ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, 12 августа 2023 года совсем недавно получившая права дама на своем автомобиле «SKODA SUPERB» направлялась в Пензенскую область. На перекрестке дорог в Рузаевском районе она выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ 2115», в которой следовала супружеская пара с детьми.

В результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью родителям детей - 45-летнему водителю отечественной легковушки и 38-летней женщине. Дети (13-летний мальчик, 10-летняя и 8-летняя девочки) в дорожно-транспортном происшествии не пострадали.

В информации Госавтоинспекции республики отмечалось, что виновница ДТП находилась за рулем трезвой.

В настоящее время уголовное дело направлено в Рузаевский районный суд для рассмотрения по существу.